Власти Великобритании увеличат ядерный потенциал страны, доведя общее количество боеголовок с нынешних 180 до 260.
Об этом говорится в распространенном во вторник комплексном обзоре вопросов безопасности и внешней политики королевства.
В документе подчеркивается, что британское правительство идет на такой шаг в связи с увеличивающимся числом «технологических и доктринальных угроз» со стороны ряда государств, что вынуждает Лондон реагировать на подобные вызовы укреплением своей обороноспособности.