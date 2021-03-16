Власти Великобритании увеличат ядерный потенциал страны, доведя общее количество боеголовок с нынешних 180 до 260.

Об этом говорится в распространенном во вторник комплексном обзоре вопросов безопасности и внешней политики королевства.

В документе подчеркивается, что британское правительство идет на такой шаг в связи с увеличивающимся числом «технологических и доктринальных угроз» со стороны ряда государств, что вынуждает Лондон реагировать на подобные вызовы укреплением своей обороноспособности.

Minval.az