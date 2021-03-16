Турция в очередной раз заявляет о недопустимости незаконной аннексии Крыма, являющейся грубым нарушением норм международного права. Анкара подчеркивает приверженность к территориальной целостности и суверенитету Украины.

Об этом говорится в заявлении МИД Турции в связи с седьмой годовщиной незаконной аннексии полуострова Крым.

В заявлении напоминается, что 16 марта 2014 года на территории Крымской Автономной Республики был проведен незаконный референдум, результаты которого были использованы в качестве предлога для аннексии Крыма, передает «Анадолу».

«Турция придавала и придает особо значение безопасности, благосостоянию и сохранению культурной идентичности крымских татар, которые являются исконным этносом на полуострове Крым», — говорится далее в документе.

Турция продолжит внимательно отслеживать процессы в Крыму, подчеркнули в МИД Турции.

Minval.az