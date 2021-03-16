Катерная тактическая группа ВМС Украины провела совместные тренировки PASSEX в Черном море с кораблями НАТО, вторые по счету в 2021 году. Об этом говорится в сообщении ВМС Украины, распространенном во вторник в Facebook.

«Во время учений в определенном районе были отработаны тренировки по противоминным действиям в составе группы кораблей, передача грузов на ходу, отражение средств воздушного нападения противника, проведено корабельно-боевое обучение по проводке за тралами», — говорится в сообщении. Кроме того, отработаны элементы тактического маневрирования, проведены тренировки по «сигналопроизводству с использованием международной системы сигналов», а также освещению морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства.

Вместе с украинскими катерами в маневрах принимала участие постоянная морская противоминная группа НАТО №2 (SNMCMG2) в составе кораблей ВМС Турции, Румынии и Королевских ВМС Испании, уточняется в сообщении.

Minval.az