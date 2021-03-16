Правительство Японии сформировало совет экспертов, который призван подготовить предложения о возможной реформе системы престолонаследия в стране. Об этом объявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь Кабинета министров Кацунобу Като.

«Поддержание стабильности в передаче престола, — сказал он, — крайне важная задача, имеющая отношение к основам государства. Есть различные мнения по поводу возможного подхода к проблеме сокращения императорской семьи. Мы хотели бы обсудить весь комплекс имеющихся вопросов».

В настоящее время официальным наследником 61-летнего императора Нарухито считается его единственный брат — 55-летний принц Акисино (Фумихито). Следующим в очереди стоит 14-летний Хисахито — единственный сын принца Акисино. Этим фактически ограничивается круг потенциальных наследников престола, что вызывает обеспокоенность в стране.

В Японии, отмечает информационное агентство Kyodo, широкие круги общественности выступают за то, чтобы отказаться от передачи трона только по мужской линии и вернуться к существовавшей в прежние столетия системе, допускавшей не только императоров, но и императриц. Однако, отмечает Kyodo, против такой реформы решительно выступают консервативные круги в правящей Либерально-демократической партии.

Совет экспертов призван обсудить все мнения по этому вопросу, включая предложение о том, чтобы оставлять право на наследие за мальчиками, родившимися у императорских дочерей. Сейчас после выхода замуж они становятся обычными гражданками Японии, и их дети уже не имеют отношения к императорской семье.

Minval.az