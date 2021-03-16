Власти Словении приняли решение о приостановке вакцинации населения от коронавируса препаратом британско-шведской фирмы AstraZeneca. Об этом заявил на пресс-конференции министр здравоохранения республики Янез Поклюкар, передает ТАСС.

«Из-за сомнений в отношении вакцины AstraZeneca мы попросили группу экспертов еще раз изучить все детали. Они отметили, что, согласно оценкам профессионалов, рисков по поводу продолжения вакцинации не существует. Тем не менее в качестве меры предосторожности группа предложила временно приостановить вакцинацию AstraZeneca. По крайней мере, до окончательного решения Европейского агентства лекарственных средств», — отметил министр здравоохранения Словении.

Португалия также решила приостановить вакцинацию от нового коронавируса препаратом британско-шведской фирмы AstraZeneca.

Латвия на две недели прекратила применение вакцины от коронавируса AstraZeneca. Об этом на своем сайте сообщает Государственное агентство лекарств (ГАЛ) страны.

В ведомстве пояснили, что решение о приостановке было принято после сообщений из отдельных стран Евросоюза о тромбоэмболии и аналогичных случаях, которые наблюдались в разное время у вакцинированных препаратом AstraZeneca.

Там отметили, что при этом в настоящее время нет доказательств, подтверждающих то, что случаи тромбообразования вызваны именно прививкой данной вакциной. Такое решение будет действовать в качестве меры предосторожности до тех пор, пока не будет предоставлена дополнительная информация о случаях тромбоэмболии, заявили в госагенстве.

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