Уже 10 лет в Сирии продолжается гражданская война. Итоги кровавого конфликта с участием третьих стран подвели правозащитники The Syrian Observatory for Human Rights.

Так, за указанный период в Сирии были убиты 594000 человек, более 12 млн стали беженцами. 117388 погибших — мирные жители, в том числе 81279 мужчин и 22254 детей. При этом жертвами российских ракетных и бомбовых ударов стали 8671 мирный житель, действия западной коалиции привели к гибели 3846 человек, атаки турецких сил — к гибели 1474 мирного жителя, жертвами израильских ударов стали 12 мирных жителей, отмечается в материале, выдержки приводит Newsru.co.il.

Оценили правозащитники также потери режима сирийского лидера Башара Асада — погибли 68308 военнослужащих, 52568 проправительственных сирийских ополченцев, почти 9 тыс. других иностранных боевиков, в том числе 264 российских «наемников».

Правозащитники отмечают, что Асаду удалось сохранить свою власть благодаря «массированному вмешательству России и Ирана». Пока конца вооруженному конфликту не видится, констатируют сотрудники организации.

Minval.az