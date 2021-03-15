Гендиректор американского производителя электромобилей Tesla Илон Маск и финансовый директор Зак Киркхорн сменили «титулы», говорится в сообщении компании, размещенном на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

«С 15 марта 2021 года титулы Илона Маска и Зака Киркхорна изменились на Technoking of Tesla и Master of Coin соответственно. Илон и Зак также сохранят свои должности генерального директора и финансового директора», — говорится в сообщении.

Новый титул Маска можно примерно перевести как «Король технологий», а Киркхорна — «Властелин монет».

Minval.az