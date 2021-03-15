В Иране состоялась церемония открытия новой военно-морской ракетной базы КСИР («Ракетного города»), были представлены новые вооружения, передает государственное телевидение страны.

«Было показано большое количество крылатых ракет, баллистических ракет и ракетных комплексов различной дальности. На церемонии были представлены ракетные комплексы и оборудование с особыми расширенными возможностями… Также ВМС были переданы средства предотвращения «электронных войн», что, в совокупности, увеличило потенциал дальности и разрушительную мощь ВМС», — сообщает новостной канал IRINN.

Отмечается, что всё оборудование было разработано иранскими учеными.

На церемонии присутствовали командующий Корпусом стражей исламской революции Хоссейн Салами, командующий военно-морскими силами КСИР Алиреза Тангсири и другие высокопоставленные лица ВС Ирана.

Minval.az