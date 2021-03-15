Израиль, возможно, несет ответственность за нападение на иранское грузовое судно «Shahr-e Kord», которое произошло 10 марта в Средиземном море.

Об этом заявил представитель МИД Ирана Сейед Хатибзаде.

«Учитывая географическую точку этой атаки, возможно, что этот террористический акт был совершен Израилем», — приводит его слова агентство «Мехр».

По его словам, Израиль пытается сеять «нестабильность» ради достижения своих интересов.

Он добавил, что Тегеран оставляет за собой право применить любые ответные меры, когда виновники в нападении на судно будут идентифицированы.

Ранее представитель компании Iranian Shipping Company Али Гасиан заявил, что судно «Shahr-e Kord», принадлежащее компании Islamic Republic Container Transportation Company, было частично повреждено в результате атаки в международных водах Средиземного моря. На судне возник небольшой пожар, который был потушен командой. Никто из членов экипажа не пострадал.

Minval.az