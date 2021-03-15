Спецслужбы Турции провели успешную операцию по захвату на севере Сирии особо опасного террориста PKK Ибрагима Бабата. Террорист доставлен в Турцию.

Об этом сообщает «Анадолу» со ссылкой на источники в Национальной разведывательной организации Турции (MIT)

Согласно информации, доставленный из Сирии террорист по позывным «Шейх Гуйи» раскрыл на допросе планы атак на приграничные военные посты и базы ВС Турции.

На основе показаний Бабата удалось выявить и нейтрализовать большое число самодельных взрывных устройств в зоне проведения операции «Источник мира» на севере Сирии.

Бабат примкнул к террористам в 2011 году в Джизре, долгое время орудовал в иракском районе Хафтанин.

Некоторое время пробыл в районе Зап на севере ИРака, а затем в 2017 году был переброшен в Сирию, где был «назначен» главарем одной из структур террористов.

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