Турция продолжит активные усилия по сохранению темы борьбы с проявлениями ненависти к мусульманам [исламофобии] в повестке региональных и международных структур, в частности ООН.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции по случаю 15 марта — Международного дня борьбы с исламофобией, передает «Анадолу».

В заявлении подчеркивается, что Анкара с уважением чтит память жертв террористического акта в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, в результате которого 15 марта 2019 года погиб 51 человек, в том числе гражданин Турции.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули ведущую роль Турции в борьбе с исламофобией и нетерпимостью. решимость к поддержке усилий Организации исламского сообщества (ОИС) в данном направлении. В данной связи Анкара поддерживает связь с Контактной группой мусульман Европы, говорится далее в документе.

«Вслед за терактом в Новой Зеландии 22 марта 2019 года в Стамбуле по призыву Турции состоялось заседание Исполнительного комитета ОИС на уровне глав МИД, на котором турецкая сторона заявила о значимости повышения международной осведомленности по вопросу борьбы с исламофобией», — напоминается в послании МИД.

Кроме того, в рамках соответствующих инициатив на 47-м заседании глав МИД ОИС, состоявшемся 27-28 ноября 2020 года в столице Нигера, было принято решение об объявлении 15 марта Международным днем борьбы с исламофобией.

В свете данного решения по инициативе постоянных представительств стран ОИС при ООН 17 марта 2021 года состоится онлайн-конференция, на которой в режиме видеоконференции выступит и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу

В МИД Турции также отметили, что ведомство будет готовить ежегодные доклады на тему исламофобии, ксенофобии, расизма по отдельным странам.

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