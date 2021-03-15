Евросоюз намерен начать переговоры по вопросу закупки российской вакцины «Спутник V», чтобы реализовать программу вакцинации населения европейских стран от коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters.

По его данным, чиновник ЕС, который ведет переговоры с производителями вакцин от имени сообщества, сообщил, что правительства стран Евросоюза рассматривают возможность запуска переговоров с разработчиками вакцины «Спутник V». Для начала переговоров, по его словам, необходимо получение запросов от четырех стран.

Minval.az