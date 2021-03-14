Власти Сингапура не исключают постепенное открытие границ к концу нынешнего или началу следующего года. Об этом заявил премьер-министр республики Ли Сянь Лун.

«Надеюсь, что, если к концу года во многих странах будет вакцинирована значительная часть населения, мы сможем обрести уверенность и разработать системы, позволяющие открыть наши границы и возобновить безопасные путешествия», — сказал глава правительства, слова которого приводит ВВС. Ли Сянь Лун выразил надежду, что «к концу нынешнего или в будущем году, а возможно, и раньше, двери (границы страны) будут открыты».

Власти Сингапура почти год назад полностью закрыли границы для въезда иностранцев, не имеющих вида на жительство или постоянных разрешений на работу. Более того, даже обладателям рабочих виз перед въездом в Сингапур нужно получить соответствующее разрешение. Одновременно правительство приступило к постепенному снятию ограничений, устанавливая механизмы упрощенных деловых поездок с рядом стран, в том числе с Брунеем, Германией, Индонезией, КНР, Малайзией, Республикой Корея и Японией. Кроме того, в одностороннем порядке был разрешен въезд жителей Австралии, Китая и Новой Зеландии.

Minval.az