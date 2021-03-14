В результате столкновений между силами безопасности и демонстрантами в ходе протестов в городе Эн-Наджаф на юге Ирака пострадали 25 человек.

Сотни протестующих собрались возле здания администрации губернатора провинции Эн-Наджаф Луэя аль-Ясири с требованием его отставки. Протестующие обвинили губернатора в коррупции и плохом управлении.

Как сообщают очевидцы, силовики открыли огонь по протестующим, когда те попытались продвинуться к административному зданию. В ответ участники акции забросали правоохранителей камнями и коктейлями Молотова. Вокруг здания губернатора завязалась потасовка, отмечает «Анадолу».

По информации представителя Управления здравоохранения Эн-Наджафа, в ходе потасовки пострадали 25 человек, в том числе пять сотрудников сил безопасности.

Minval.az