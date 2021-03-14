До сих пор в Афганистане считается престижным иметь в своем доме «мальчика для танцев» и утех иного рода. Законом сексуальное рабство запрещено, но кто посмеет возразить бывшему полевому командиру? «Моя планета» приводит три реальные истории.

Бача-бази (в переводе с персидского — «играть с мальчиками») — форма сексуального рабства, в которую вовлекают мальчиков 9–10 лет для исполнения перед клиентами танцев в женской одежде и другого рода услуг. После достижения 16–18 лет бача-бази освобождают и они могут вести обычную жизнь.

Бизнес по продаже бача-бази процветает в Афганистане и соседнем Пакистане. Многие мужчины держат бача-бази как показатель состояния и статуса. Практика бача-бази нашла отражение в романе «Бегущий за ветром» писателя Халеда Хосейни. А Уилл Эверетт, журналист и социальный работник, несколько лет проживший в Афганистане и встречавшийся с десятками бача-бази, описал их судьбы в книге «Мы будем жить завтра». Уже после выхода книги журналист рассказал еще одну историю.

КАМАЛЬ

Более 20 мужчин сидели в душной комнате, некоторые пили, другие курили гашиш, посматривая на улицу в ожидании танцующего мальчика. 16-летнего хазарского юношу звали Китайцем за ярко выраженные восточные черты. Он часто выступал на праздниках, свадьбах, был ревностно охраняемой собственностью богатого кабульского бизнесмена. И тот обещал привести его вечером.

Внезапно зазвонил телефон: мальчик арестован во время танцев на свадьбе. Среди гостей побежали шуточки о том, какой прием окажут хрупкому Китайцу в кабульской тюрьме. Вечер грозил был сорванным, но в последнюю минуту замену все-таки нашли. Около полуночи хозяин откинул занавеску, и танцор появился в дверном проеме. Это был не мальчик, а 40-летний мужчина! Лицо его было неузнаваемо под ярким макияжем, голубое платье украшали блестки и колокольчики.

На мгновение все замолчали, а затем начали хлопать в ладоши, заиграла музыка. Камаль кружился перед зрителями, пританцовывая в такт песне.

Камалю было 14 лет, когда умер отец, и мать отдала его на попечение друга семьи. В то время войска Советского Союза покинули страну и началась гражданская война. Близкие бежали в Пакистан, а «друг» пообещал позаботиться о мальчике.

«Он был человеком, которого я знал и которому доверял, — говорит Камаль о мужчине, которого называл своим хозяином. — Я был его маленьким принцем. Он держал мою руку на улице, говорил людям, что я его приемный сын. Он никогда не делал мне больно. Он всегда был нежным, никогда не торговал мной с друзьями, как некоторые. Его жена приняла меня и помогла учиться танцам. Я был не самым красивым из мальчиков, но у меня было то, чего у большинства из них не было… У меня был талант. И я был востребован».

В 1992 году талибы захватили власть в стране. Хозяин Камаля бежал с семьей в Индию, но мальчика не взял. Так все закончилось: праздники, уроки танцев, благополучие. С появлением радикалов бача-бази ушли в подполье — по законам талибов им грозила смертная казнь. Как и многие юноши, Камаль увидел, что впереди пустота. У него нет никаких навыков, он умеет только танцевать. Проституция, обычная альтернатива для многих бача-бази, Камалю не нравилась. Это были темные годы.

«Я должен был стать новым человеком, тем, кто не привлек бы внимания. Часть меня должна была умереть, чтобы не чувствовать боли».

С падением «Талибана» в 2001 году практика бача-бази возродилась. При новом правительстве многие бывшие полевые командиры смогли вернуться на прежние позиции, возобновив традицию как статусную и престижную.

Проведенное в 2014 году исследование Hagar International показало, что каждый десятый афганский мальчик, с которыми беседовали, сталкивался с той или иной формой торговли людьми, включая практику бача-бази.

Сами бача-бази по-разному относятся к ситуации. Многие смиряются под властью обстоятельств, некоторые пытаются угодить влиятельным клиентам и таким образом пользоваться их покровительством в будущем.

Иногда бывшие владельцы помогают мальчикам после их взросления: находят работу, дают денег. Но чаще выросших молодых людей, потерявших сексуальную привлекательность в глазах клиентов, просто выгоняют на улицу.

Камаль, который теперь профессионально танцует на праздниках и свадьбах, общается со многими детьми, подвергшимися насилию. Некоторым из них всего 9 или 10 лет. «Это разбивает сердце, — говорит он. — Ты смотришь им в глаза и видишь взрослых людей».

ДЖАВЕД

Таких историй, как у Камаля, много. 19-летний Джавед был похищен бывшим командиром джихада, когда ему было 14 лет. Четыре года спустя хозяин заменил его новым бача-бази, а мальчика подарил другому силовику.

Джавед говорит, что ему удалось сбежать из-за перестрелки на свадьбе, куда его отвез новый хозяин для развлечения гостей. Танцы юноша так и не оставил — это единственный навык, который позволяет ему зарабатывать на жизнь без образования и без помощи со стороны государства как бывшему в рабстве бача-бази.

Теперь он выступает на праздниках влиятельных мужчин, где вечер часто заканчивается уединением с посетителями. Даже сейчас, когда Джавед свободен, ему все равно сложно выйти из рамок «профессии».

ГЮЛЬ

Другому бача-бази, Гюлю, — 15 лет. После двух попыток побега, закончившихся избиением, и плена в полицейском участке Гюль все-таки смог освободиться. Впрочем, родные его не дождались, они покинули свой дом, опасаясь, что именно сюда придет искать своего бача-бази оскорбленный хозяин.

Обоих юношей нашли члены австралийской организации AFP. Семью Гюля тоже разыскали. В отличие от многих других жертв, мальчику повезло: она была готова забрать его обратно.

В афганском обществе с его гендерной сегрегацией иметь в доме бача-бази не считается гомосексуализмом. В стране, где отсутствует правовая защита и социальная поддержка, жертвам насилия может посчастливиться спастись от обидчиков, но не от прошлого. И даже несмотря на то, что министр юстиции Абдул Басир Анвар во время пресс-конференции в Кабуле сообщил о включении этого вида преступления в уголовный кодекс страны, кардинально ничего не изменилось.

«Танцы стали слишком рискованными после постоянных проверок, — сказал Джавед членам австралийской организации. — Теперь я могу заниматься только проституцией».

Узнать больше о практике бача-бази можно в документальном фильме «Танцующие мальчики Афганистана», снятом афганским журналистом Наджибуллой Кураиши.

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