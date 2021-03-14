В бразильском городе Кампу-Гранди 15-летнего Хосе Эдуардо Роса нашли мертвым в холодильнике бабушки. Об этом сообщает «Корреспондент» со ссылкой на The Sun.
Отмечается, что тело подростка обнаружил 20-летний двоюродный брат, который отправился на поиски Хосе после того, как тот не вышел на работу.
«Уже чувствовался неприятный запах. Я открыл холодильник и обнаружил его сидящим в одних трусах», – рассказал юноша.
Причина смерти мальчика до сих пор не установлена, однако правоохранители исключили возможность убийства, самоубийства или ограбления.
Они считают, что Хосе проник в дом своей бабушки и решил «охладиться», а смерть подростка наступила из-за внезапного ухудшения здоровья в результате приема анаболических стероидов или удушья.
В саду недалеко от холодильника нашли несколько стульев, расставленных по кругу. Полиция проверяет, мог ли Роса перед смертью находиться в компании знакомых.