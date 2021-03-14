В Вене для туристов откроют так называемый балкон Гитлера, с которого нацистский лидер 15 марта 1938 года объявил об аншлюсе Австрии. Решение об этом приняла директор дома австрийской истории Моника Зоммер, пишет «Лайф» со сслыкой на Welt.

«Запрет на посещение, действовавший раньше, — не лучший подход», — сказала Зоммер.

Балкон находится в Новом замке, входящем в дворцовый комплекс Хофбург. Он имеет площадь в 200 квадратов и выходит на Хельденплац (площадь Героев). В настоящее время в замке располагается музей — Дом австрийской истории. С балкона открывается вид на здание парламента, канцелярию главы правительства и резиденцию президента. По мнению Зоммер, открытие балкона — отличная возможность, чтобы рассказывать людям о демократии в противовес диктатуре.

Minval.az