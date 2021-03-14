В Британии допускают, что страна может проиграть России, если между военными силами двух государств произойдет «артиллерийская дуэль» с использованием танков, говорится в докладе оборонного комитета палаты общин парламента. Его авторы указывают на плохую оснащенность британской армии.

«Если бы британской армии пришлось сражаться с равным противником — эвфемизм для России — в Восточной Европе в следующие несколько лет, наши солдаты, несомненно, оставаясь одними из лучших в мире, вынуждены были бы позорно сражаться с использованием устаревшей или устаревающей техники, большей части которой 30 лет или больше <…>», — говорится в докладе (цитата по РБК).

Его авторы указывают на бюрократическое промедление, военную нерешительность, плохое финансовое управление оборонным сектором и общую некомпетентность, которые в последние 20 лет мешали переукомплектовать армию.

«В 1990 году у Великобритании было 1200 основных боевых танков, сегодня — 227, и те, что остались, нуждаются в срочной модернизации», — говорится в документе. Авторы также указывают на то, что на протяжении нескольких лет Россия постоянно модернизировала свои бронетанковые силы.

В итоге они делают вывод о том, что если бы между танковыми подразделениями двух государств произошла «артиллерийская дуэль», она «совсем необязательно закончилась бы в пользу британской армии».

Члены комитета приветствуют решения по модернизации военной техники, стоящей на вооружении Британии, однако отмечают, что необходимая бронетехника поступит в армию в течение четырех лет, поэтому существенных изменений до 2025 года ожидать не приходится.

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