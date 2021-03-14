В столице Ирана прогремел взрыв. В результате взрыва в жилом доме в столичном районе Пакдешт пострадали 11 человек. Пострадавшие госпитализированы, уточняет АПА.
Причины взрыва неизвестны, но сообщается, что сработало взрывное устройство.
В столице Ирана прогремел взрыв. В результате взрыва в жилом доме в столичном районе Пакдешт пострадали 11 человек. Пострадавшие госпитализированы, уточняет АПА.
Причины взрыва неизвестны, но сообщается, что сработало взрывное устройство.
Дата: 2021/03/14 14:15
Раздел: Мир
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