В столице Ирана прогремел взрыв. В результате взрыва в жилом доме в столичном районе Пакдешт пострадали 11 человек. Пострадавшие госпитализированы, уточняет АПА.

Причины взрыва неизвестны, но сообщается, что сработало взрывное устройство.

Minval.az