Денежные пособия, которые выплачивает правительство Германии пострадавшему от коронавируса бизнесу, по крайней мере в трех случаях могли использоваться для финансирования исламистских группировок на Ближнем Востоке. Об этом сообщила в воскресенье газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Есть подозрение в прямом финансировании терроризма», — приводит издание слова источника.

Газета пишет, что в одном только Берлине в настоящее время проверяют около 60 человек, которые имеют связи с исламистами и могли получить финансовую поддержку из-за закрытого на время карантина бизнеса. В общей сложности данным лицам было переведено до €1 млн, но сколько именно из этой суммы было получено обманным способом, пока неизвестно.

В ФРГ с осени действует карантинный режим, до сих пор не могут принимать посетителей бары и рестораны. Долгое время были закрыты парикмахерские и косметические салоны. Владельцы бизнеса могут подать заявку на получение денежного пособия, объем которого рассчитывается в каждом случае по-разному. К примеру, ресторанам выплачивают до 75% от задекларированной выручки, которая была получена за каждый месяц прошлого года.

Ранее стало известно, что власти Германии приостановили выплату пособий в связи со случаями мошенничества. Через некоторое время выплаты были возобновлены.

До сих пор местные власти выплатили около €10 млрд в качестве финансовой помощи бизнесменам и индивидуальным предпринимателям.

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