С 15 марта в десяти областях Италии начнут действовать более строгие ограничения в связи с новой вспышкой заболеваемости COVID-19. Соответствующее постановление выпустило правительство страны, сообщает Ansa.

В Италии действует трехуровневая система ограничений, когда в зависимости от эпидемиологической угрозы в провинциях и отдельных муниципалитетах вводятся желтый, оранжевый или красный уровни опасности. Согласно новым карантинным мерам в стране больше не остается желтых зон. Исключением является остров Сардиния — он является белым, там не действуют ограничения.

В красную зону переходят Эмилия-Романья, Фриули-Венеция-Джулия, Лацио, Ломбардия, Марке, Пьемонт, Апулия, Венето и автономная провинция Тренто. Все остальные итальянские области переходят в оранжевую зону.

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