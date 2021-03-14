Легендарный британский комментатор автогонок «Формула-1» Мюррей Уокер умер на 98-м году жизни. Пресс-служба «Формулы-1» не приводит причину смерти.

Мюррей Уокер в молодости был мотогонщиком, во время Второй мировой войны служил в танковых войсках.

Первый раз Уокер работал на Гран-при еще в 1949 году, в 1978 стал штатным гоночным комментатором. В Великобритании Уокер стал синонимом «Формулы-1», продолжая комментировать гонки вплоть до ухода на пенсию в 2001 году, передает «Интерфакс».

В 1996 году комментатор был удостоен Ордена Британской империи.

Среди фанатов и СМИ широко расходились его «мюррейизмы»: «лидирующая машина абсолютно уникальна! Не считая того, что следующая за ней абсолютной ей идентична»; «с машиной все в порядке, не считая того что она горит» и др.

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