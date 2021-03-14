Франция выразила обеспокоенность продолжением милитаризации Крыма и аннексией полуострова, а также призвала Россию перестать перекладывать на Украину всю ответственность за тупик в разрешении конфликта в Донбассе.

Париж выступил с таким заявлением накануне на неформальном заседании Совета безопасности ООН по «крымскому вопросу». Постоянный представитель Франции в ООН Николя де Ривьер напомнил, что Россия грубо нарушила принципы и цели Устава ООН, а также принципы и обязательства ОБСЕ.

«Мы в очередной раз призываем Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины», — отметил он, передает RFI.

Николя де Ривьер отметил, что РФ должна гарантировать свободу судоходства в Керченском проливе», а также указал на «серьезные нарушения прав человека в Крыму. По его словам, среди таких нарушений — внесудебные казни, произвольные задержания, похищения и дискриминация, в том числе крымских татар.

Также постпред ООН призвал Москву и Киев добиться прогресса в деле выполнения Минских соглашений.

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