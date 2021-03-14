Полиция Великобритании начала предварительное расследование в отношении первой леди Сирии Асмы Асад. Об этом пишет издание Sunday Times.

Первая леди подозревается в подстрекательстве к терактам во время гражданской войны в Сирии.

«Мы можем подтвердить, что подразделение по военным преступлениям полиции … 31 июля 2020 года получило обращение, связанное с продолжающимся сирийским конфликтом», — приводятся слова представителя полиции.

Асме Асад может грозить судебное преследование и лишение британского гражданства. Отмечается, что расследование начато после того, как международная адвокатская коллегия Guernica 37 представила «доказательства власти первой леди в правящем классе и открытой поддержки сирийских вооруженных сил».

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