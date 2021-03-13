Диверсия, совершенная в отношении иранского транспортного судна «Шахрекорд» в Средиземном море, нарушает нормы международного права. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, передает ТАСС.

«Полученные сообщения подтверждают диверсионную атаку в отношении корабля, что является явным нарушением международного и морского права», — сказал он, комментируя инцидент с иранским судном. Слова дипломата приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Осуществление необходимых шагов для выявления причин этой диверсии включено в повестку дня ряда ведомств», — добавил Саид Хатибзаде.

В пятницу стало известно, что иранское судно «Шахрекорд», следовавшее из республики в Европу, было повреждено в результате детонации взрывного устройства на борту. Возникшее возгорание было локализовано, никто не пострадал. Иранские СМИ назвали этот инцидент терактом.

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