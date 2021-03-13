Трое медиков в Норвегии были госпитализированы с тромбами после вакцинации против коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщила в субботу газета Aftenposten.

«Сегодня, 13 марта, мы получили три сообщения о серьезных случаях образования тромбов у трех молодых людей, получивших вакцину AstraZeneca. Они проходят лечение в стационаре», — подтвердил эту информацию Норвежский институт здравоохранения.

Ранее Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало продолжить вакцинацию населения от коронавируса с помощью препарата компании AstraZeneca.

Minval.az