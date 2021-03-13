Житель американского штата Миссури выиграл в лотерею два миллиона долларов благодаря телефонному звонку, сообщает UPI.

Мобильный телефон зазвонил, когда Руди Мендес (Rudy Mendez) из города Фористелл, штат Миссури, ехал на машине. Чтобы снять трубку и поговорить, ему пришлось остановиться возле автозаправки. Заодно он решил зайти в магазин и купить лотерейный билет.

Выиграв небольшую сумму по первому билету, мужчина вернулся в магазин и приобрел еще один. Второй билет принес ему главный приз — два миллиона долларов. «Я думал, там написано 200 долларов, — рассказал он. — Потом убрал палец — и быстро повесил трубку».

После этого Мендес в третий раз зашел в магазин. Там он просканировал лотерейный билет и убедился в том, что глаза его не обманули. Теперь победитель и его жена решают, что делать с выигрышем.

Minval.az