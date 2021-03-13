Одна из женщин, обвинивших губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в сексуальных домогательствах, осудила молчание президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис. Об этом сообщает Fox News.

Бывшая помощница Куомо Линдси Бойлан, первой рассказавшая о его домогательствах, написала в Twitter, что губернатор Нью-Йорка отверг обвинения и поставил под сомнение мотивы женщин, которые выступили против него. По ее мнению, фактически он призвал обрушить на своих жертв ненависть и домыслы.

«Также это ставит под вопрос верность суждений и смелость как президента, так и Камалы Харрис», — добавила Бойлан во втором твите. Позднее она удалила его.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден верит рассказам женщин, обвинивших Куомо в домогательствах. По ее словам, он считает, что к ним необходимо относиться с уважением, а их голоса должны быть услышаны.

С декабря 2020 года не менее семи женщин обвинили губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в сексуальных домогательствах. После этого его отставки потребовали мэр Нью-Йорка и ряд сенаторов и конгрессменов США и штата Нью-Йорк, среди которых есть как республиканцы, так и демократы. В законодательном собрании штата Нью-Йорк планировали внести резолюцию об импичменте губернатора.

Эндрю Куомо — американский политический деятель, 56-й и ныне действующий губернатор штата Нью-Йорк. Ранее занимал пост министра жилищного строительства и городского развития США, затем — генерального прокурора Нью-Йорка. Является членом Демократической партии.

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