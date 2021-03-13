Шесть пациентов, заразившихся коронавирусом, умерли в больнице иорданского города Эс-Салт (29 км от Аммана) по причине прекращения подачи кислорода в отделение интенсивной терапии в местной больнице, передает ТАСС со ссылкой на агентство Аmmon, цитирующее сообщение министра здравоохранения королевства Назира Обейдата.

«Начато расследование, по какой причине произошло отключение кислорода, — отметил он. — Все виновные за происшедшее понесут наказание».

Обейдат выразил соболезнование семьям погибших. «Как министр я несу моральную ответственность за то, что произошло в больнице Эс-Салта, поэтому я подал прошение об отставке», — указал он.

По информации агентства, иорданские силы безопасности взяли сейчас в оцепление больницу, возле которой проходит акция протеста родственников погибших и примкнувших к ним горожан. Министр, который лично посетил больницу и встретился с медперсоналом, покинул здание через запасной выход. Обейдат сообщил, что кислород в достаточном количестве поступил в больницу через час после происшествия.

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