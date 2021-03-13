Министерство здравоохранения Турции усовершенствовало систему «Анкета въезда в Турцию» для электронной регистрации медицинских данных лиц, приезжающих в страну.

Как сообщили АПА в посольстве Турции, лица, приезжающие в Турцию из-за границы авиатранспортом, за 72 часа до поездки должны войти на сайт «register.health.gov.tr» и заполнить «Анкету въезда в Турцию».

После заполнения анкеты на каждого человека будет создан соответствующий код и указанные лица смогут воспользоваться этим кодом в ходе поездки в Турцию.

Minval.az