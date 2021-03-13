Президент США Джо Байден заявил, что американцы 4 июля будут праздновать наряду с Днем независимости еще и «день независимости от коронавируса», сообщает телеканал «360».

Байден выступил с обращением к американцам по случаю годовщины введения локдауна в Соединенных Штатах. Американский лидер призвал сограждан носить маски и делать прививки. Президент заявил, что нужно приложить усилия, чтобы после карантина американцы собрались вместе и могли отпраздновать День независимости в кругу любимых.

Президент США отметил, что до окончательной победы над COVID-19 еще далеко и ослаблять бдительность пока рано, учитывая, что в мире распространяются новые штаммы коронавируса.

Minval.az