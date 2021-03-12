Водитель автобуса во Франции, которого уволили за намаз в транспортном средстве, ждет правосудия.

На период судебного разбирательства потерпевший использует псевдоним Анис и не имеет права делать заявления для прессы.

Адвокат потерпевшего Сефен Гез Гез рассказал агентству «Анадолу», что его подзащитный на протяжении многих лет работал водителем автобуса для персонала Air France в парижском аэропорту Шарль-де-Голль.

Он рассказал, что инцидент, послуживший причиной увольнения Аниса, произошел 24 января 2017 года.

Подзащитный Геза Геза решил совершить намаз в автобусе, так как пассажиров в транспортном средстве не было. Подошедшие в этот момент к автобусу сотрудники Air France остались за закрытыми дверями. Один из них обратился в полицию с жалобой на водителя.

Гез Гез отметил, что спустя четыре года после этого полиция запретила Анису въезд на территорию аэропорта.

По словам адвоката, аккредитация на въезд в аэропорт для Аниса была отменена 27 октября 2020 года, то есть совпала с периодом, когда мусульмане во французском обществе превратились в своего рода мишень на фоне убийства Самюэля Пати.

В качестве мотива для аннулирования аккредитации было указано то, что «совершать намаз в рабочее время является признаком радикализма».

Гез Гез сообщил, что суд вынесет окончательно решение 25 марта.

«Начальник полиции считает намаз, который совершают ежедневно все мусульмане, угрозой общественному порядку. Он связывает ислам и намаз с терроризмом. Это не что иное, как исламофобия», — сказал он.

По словам адвоката, причиной подобного отношения к мусульманам является непросвещенность на тему ислама.

«Это свидетельствует о том, что французские административные учреждения рассматривают мусульман как угрозу для общественного порядка и безопасности. Да, может быть, ему не следовало совершать намаз в автобусе, но лишать аккредитации по этой причине не нормально. Скоро начнется священный для мусульман месяц Рамазан. Если мой подзащитный не будет обедать в полдень, мы снова будем видеть в нем угрозу общественной безопасности и лишать аккредитации? Мы не сомневаемся, что суд примет справедливое решение в пользу моего подзащитного», — сказал Гез Гез.

Minval.az