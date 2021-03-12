Польза AstraZeneca превышает негативные данные о вакцине, использование рекомендуется продолжить, несмотря на решения ряда стран ЕС приостановить вакцинацию данным препаратом, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, передает РИА Новости.

«Позиция Комиссии европейских медицинских агентств по наблюдению и оценке рисков заключается в том, что польза (вакцины – ред.) продолжает превышать риски, и вакцина может продолжать использоваться, пока идет расследование причин возникновения тромбоза. У нас также есть местный Консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин, который рассматривает безопасность всех вакцин. Они изучают этот сигнал, и в настоящий момент оценивают сообщения об AstraZeneca, и как только у нас будет полное понимание решения комитета, мы вам сообщим», — сказала она.

Харрис подчеркнула, что Дания, Исландия и Норвегия приняли решение приостановить использование вакцины AstraZeneca в качестве предосторожности. Кроме того, речь идет об отдельной партии вакцины данного производителя, которая была направлена в эти страны.

По ее словам, причина и следствие появления случаев тромбоза в настоящее время тщательно изучается, потому что пока непонятно, ожидалась ли подобная реакция организма, и как она связана именно с данной вакциной.

Харрис напомнила, что в мире на 9 марта было распределено уже 268 миллионов доз вакцин, и согласно данным ВОЗ, ни одна из стран пока не сообщила о связанных с вакцинами смертях.

Minval.az