Министр иностранных дел КНР Ван И посетит с 12 по 14 ноября с официальным визитом Узбекистан и Турцию, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

«По приглашению министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова и министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу глава МИД КНР Ван И посетит с официальным визитом эти страны», — сказал Лу Кан.

Как отметил официальный представитель МИД КНР, в Турции Ван И примет участие в первом заседании консультационного механизма министерств иностранных дел двух стран. Подробности визита главы МИД КНР в Узбекистан Лу Кан не сообщил.

Minval.az