Турция не обсуждала с США какую-либо модель выхода из кризиса, связанного с приобретением Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя агентству «Анадолу» утверждения о вероятности обсуждения на уровне глав государств «критской модели» выхода из кризиса вокруг российских комплексов.

«Мы не обсуждали с американской стороной никакой модели по С-400. Тема моделей вообще не поднималась. Мы лишь предлагали обсудить весь комплекс накопившихся проблем, в том числе тему С-400, поддержки Вашингтоном боевиков YPG [сирийское крыло террористов РКК] и другие вопросы. Неправильно обсуждать подобные вопросы по телефону», — сказал Чавушоглу.

Глава МИД при этом отметил, что встреча на уровне лидеров Турции и США возможна, однако итоговое решение за президентами.

«Встреча на уровне лидеров, конечно же, зависит от самих лидеров. Я считаю, что не вправе говорить за них, когда именно состоится встреча. Думаю, что подобная встреча состоится в подходящее время», — сказал глава дипломатии.

Minval.az