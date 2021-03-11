Дания, Норвегия, Исландия и Италия приостановили 11 марта вакцинацию от ковида британским препаратом AstraZeneca в качестве меры предосторожности после сообщений о серьезных побочных эффектах. Об этом сообщает интернет-портал rtvi.com со ссылкой на Financial Times и итальянское агентство AGI.

США уведомили ЕС о том, что в ближайшее время сообществу не стоит ожидать поставки вакцины компании AstraZeneca американского производства, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Причины такого решения агентство не уточнило.

Три скандинавских страны приостановили вакцинацию после смерти женщины в Дании. У нее образовался тромб после инъекции. Итальянский регулятор принял аналогичное решение после сообщений о двух смертях после прививки.

Речь идет об определенных партиях вакцины, которые использовали в этих странах. Европейский регулятор занялся расследованием, но пока не установил связь между смертями и вакцинацией.

По данным Европейского медицинского агентства, всего было зафикисровано 22 случая образования тромбов у 3 млн привитых этой вакциной европейцев.

Ранее вакцинацию партией #3500 препарата AstraZeneca приостановили еще пять стран: Австрия, Эстония, Литва, Латвия и Люксембург. Всего эту партию объемом в миллион доз распределили по 17 европейским странам, в том числе и в Данию. Пока неизвестно, прививалась ли умершая датчанка дозой из этой партии.

Ни одна из этих стран не собирается полностью отказываться от вакцины AstraZeneca и ждет результатов исследований. Тем не менее, акции компании упали на 2,5% на торгах Лондонской фондовой биржи, отмечает FT.

Еврокомиссия разрешила использование вакцины производства AstraZeneca в конце января. При этом выяснилось, что компания готова поставить в первом квартале только 40% от количества доз, которое заказал Евросоюз. Также возникли задержки с поставками препарата, заказанного у американской компании Pfizer.

В связи с этим Евросоюз ужесточил правила экспорта вакцин. Ограничительные меры первой применила Италия в начале марта, когда она арестовала партию в 250 тысяч доз, произведенную на заводе AstraZeneca и предназначенную для Австралии.

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