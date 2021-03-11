Министерство иностранных дел Турции решительно осудило решение Верховного суда округа Лос-Анджелес, которое открыло путь к освобождению армянского террориста Хампига Сасуняна. Об этом говорится в заявлении МИД Турции.

«Верховный суд округа Лос-Анджелес принял решение, открывшее путь к освобождению армянского террориста Хампига Сасуняна, который убил нашего генерального консула Кемаля Арыкана, а губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что не обжалует это решение. Мы решительно осуждаем такой подход, который глубоко задевает совесть турецкого народа», — говорится в заявлении.

Minval.az