Визит главы МИД России Сергея Лаврова в Саудовскую Аравию, который состоялся 10 марта, мог быть организован на фоне смены курса Вашингтона в отношении Эр-Рияда. Подобный тайный смысл в поездке российского министра увидели американские журналисты, пишет «Коммерсантъ».

Как отмечает издание, Лавров стал первым высокопоставленным дипломатом из стран, не входящих в ближневосточный регион, который встретился с саудовским наследным принцем Мухаммедом бин Салманом после того, как США открыто обвинили его в причастности к убийству журналиста Джемаля Хашкуджи и ввели санкции в отношении 76 подданных Саудовской Аравии. В результате один из американских журналистов, аккредитованных в Эр-Рияде, предположил, что подобное совпадение неслучайно, и визит был сознательно спланирован Москвой, чтобы воспользоваться охлаждением, возникшим в отношениях между США и Саудовской Аравией. Соответствующий вопрос корреспондент адресовал членам делегации главы российского МИД.

Однако представители российского внешнеполитического ведомства подчеркнули, что поездка Лаврова не связана с недавними изменениями политики Вашингтона в отношении своего бывшего союзника на Ближнем Востоке. Они подчеркнули, что визит в Эр-Рияд значился в планах министра уже больше месяца. В то же время в МИД признали, что к непосредственной подготовке переговоров в ведомстве приступили лишь недавно, что, однако, объясняется, скорее, «ближневосточными реалиями» в целом.

26 февраля Национальная разведка США представила доклад, в котором обвинила наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана в одобрении операции по похищению или убийству саудовского журналиста Джамаля Хашкуджи. После этого администрация США ввела визовые санкции в отношении 76 подданных Саудовской Аравии, которые, по мнению Госдепа, «угрожали диссидентам за рубежом, фигурировали в деле об убийстве Хашкуджи, и не только в нем».

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