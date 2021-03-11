«Союзники по НАТО под разными предлогами не предоставили нам систему ПВО. Естественно, мы не хотели бесплатно», заявил глава турецкой дипломатии Мевлют Чавушоглу, комментируя итоги трехсторонней встречи глав МИД Турции, России и Катаре в четверг в Дохе.

Он напомнил, что союзники по НАТО отозвали свои системы ПВО от сирийской границы.

«Россия сделала хорошее предложение в связи с С-400. Чавушоглу: В будущем Турции потребуются системы ПВО. Мы также очень четко сказали об этом нашим союзникам по НАТО. Мы должны покупать продукцию оборонной промышленности, которая не производится в нашей стране. Турция как независимая страна будет пользоваться этим правом», — цитирует слова Чавушоглу АПА.

Minval.az