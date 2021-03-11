Турция, Россия и Катар поддерживают территориальную целостность Сирии и выступают против любых проявлений сепаратизма в этой стране.

Об этом заявил глава турецкой дипломатии Мевлют Чавушоглу, комментируя итоги трехсторонней встречи глав МИД Турции, России и Катаре в четверг в Дохе.

Турция продолжит поддержку целостности Сирии, защиту мирного населения этой страны и борьбу с террористическими структурами, сказал министр.

Чавушоглу отметил значимость трехстороннего механизма взаимодействия для урегулирования сирийского конфликта. «Встречи глав МИД Турции, России и Катара будут продолжены», — заверил турецкий министр.

Глава турецкой дипломатии также прокомментировал ситуацию в Афганистане.

«Мы готовы поддержать усилия Катара в направлении мирного урегулирования в Афганистане», — сказал Чавушоглу.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, со своей стороны, отметил, что Москва готовы к взаимодействию с Турцией и Катаром по противодействию сепаратизму в Сирии.

Minval.az