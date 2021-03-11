Королева Великобритании Елизавета II планирует в ближайшее время позвонить внуку принцу Гарри и его жене Меган Маркл, чтобы обсудить высказанные ими в скандальном интервью обвинения в адрес Букингемского дворца. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Несмотря на то, что ранее Букингемский дворец выпустил официальное заявление, в котором прокомментировал отношение к ситуации, Елизавета II, по данным источников издания, решила, что для устранения последствий кризиса необходим личный подход. В официальном заявлении было сказано, что королевская семья крайне озабочена словами пары о расизме, однако при этом «Гарри, Меган и Арчи всегда останутся горячо любимыми членами семьи».

Инсайдеры в Букингемском дворце сообщают, что королева строго запретила персоналу дворца давать комментарии прессе. Также известно, что многие придворные потрясены словами герцога и герцогини Сассекских и очень бы хотели публично опровергнуть их обвинения.

Журналисты издания отмечают, что решение Елизаветы II «протянуть оливковую ветвь мира» принцу Гарри и Меган Маркл кажется разумным. Придворные надеются, что королева сможет снизить градус напряжения, царящий вокруг отношений в монаршей семье. Известно, что принцы Чарльз и Уильям были крайне уязвлены обвинениями, которые озвучила пара в интервью.

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