В Аргентине прошла акция с требованием расследовать обстоятельства смерти легендарного футболиста Диего Армандо Марадоны 25 ноября 2020 года.

Сотни демонстрантов собрались у Обелиска в Буэнос-Айресе — современного монумента, построенного в центре аргентинской столицы.

Участники акций утверждают, что Марадона был убит и требуют привлечь к ответственности виновных в преступлении.

В акции также приняли участие младший сын Марадоны Диегито Фернандо Марадона, дочери футболиста Далма и Джанина, а также его бывшая жена Клаудия Виллафане.

Легендарный аргентинский футболист Диего Армандо Марадона скончался в возрасте 60 лет 25 ноября 2020 года.

По данным аргентинской прессы, Марадона скончался в городе Тигре провинции Буэнос-Айрес из-за проблем с сердцем и легкими.

В начале ноября легенда мирового футбола перенес операцию по удалению тромба в мозге.

В рамках расследования, начатого после его смерти, 7 человек, в том числе нейрохирург Марадоны Леопольдо Луке и психиатр Агустина Косачева, были обвинены в гибели легендарного футболиста.

Следствие по делу продолжается.

Minval.az