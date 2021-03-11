Голландский инженер Лу Оттенс, придумавший аудиокассету, умер в возрасте 94 лет, сообщает Meduza.

По словам дочери изобретателя, он скончался 6 марта в своем доме в деревне Дуйзел в провинции Северный Брабант на юге Нидерландов.

Оттенс родился в 1926 году. В 1952-м, отучившись на инженера, он начал работать в компании Philips, где впоследствии возглавил департамент разработки новых продуктов. Под его руководством был разработан первый портативный магнитофон Philips модели EL 3585.

В 1963 году на Берлинской выставке электроники была представлена первая компакт-кассета с магнитной лентой, разработанная Оттенсом. Она моментально стала новым стандартом для записи и проигрывания музыки. С тех пор по всему миру были проданы более 100 миллиардов аудиокассет.

В 1979 году Оттенс также участвовал в разработке другого аудионосителя — компакт-диска. Он был официально представлен в 1982 году, став новым стандартом звукозаписи. По всему миру проданы более 200 миллиардов компакт-дисков.

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