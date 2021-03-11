Конгресс США утвердил план поддержки американской экономики на 1,9 триллиона долларов, который предусматривает прямые выплаты по 1400 долларов большинству американцев, сообщает Reuters.

Палата представителей, которая ранее уже одобрила этот закон, вновь собралась 10 марта, чтобы утвердить поправки, внесенные сенатом (сенаторы одобрили документ 7 марта). За принятие закона проголосовали 220 членов палаты представителей, против выступили 211 парламентариев. Президент США Джо Байден пообещал подписать документ 12 марта.

План поддержки экономики среди прочего предусматривает выделение 400 миллиардов долларов, которые направят на прямые выплаты большинству американцев. Кроме того, в рамках плана до начала сентября продлят выплаты пособий по безработице в размере 300 долларов в неделю.

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