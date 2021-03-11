Соединенные Штаты не давали согласия на разблокирование каких-либо активов Ирана и не собираются делать это в будущем, пока Тегеран не вернется к выполнению соглашения по своей ядерной программе. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.

На слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США его попросили прокомментировать сообщения СМИ о том, что власти Южной Кореи разблокируют иранские активы на $7 млрд после консультаций с администрацией Джо Байдена.

В ответ Блинкен заверил, что США не давали согласие на разблокирование каких-либо иранских активов и не намерены делать это в будущем, если Иран сам не сделает определенные шаги. «Мы этого не делаем. Это сообщение неверное», — сказал он. «Как мы говорили, если Иран вернется к выполнению своих обязательств в рамках ядерного соглашения, мы сделаем то же самое. Это будет включать в себя <…> ослабление санкций в соответствии с соглашениями. Но пока Иран не вернется к соблюдению, они не получат снятия этих санкций, и сообщения, о которых вы говорите, просто неверны», — подчеркнул госсекретарь.

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