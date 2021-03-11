США поделятся с другими странами своими запасами вакцин от COVID-19 когда все американцы будут обеспечены препаратами. Об этом заявил президент страны Джозеф Байден, передает ТАСС.

«Если у нас будет избыток вакцин, мы поделимся с остальным миром. Мы не можем быть в безопасности, пока остальной мир не находится в безопасности, — сказал он.

Байден добавил, что в будущем стране могут понадобиться дополнительные усилия властей по вакцинации.

«Многое может случиться и измениться. Мы должны быть к этому готовы», — сказал он.

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