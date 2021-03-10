В провинции Мерсин на юге Турции в среду прошла церемония закладки фундамента третьего энергоблока АЭС «Аккую». В церемонии в режиме видеоконференции приняли участие президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин, передает Anadolu.

Глава Минэнерго Турции Фатих Донмез назвал проект АЭС «Аккую» одним из крупнейших энергетических проектов в истории Турецкой Республики.

«АЭС «Аккую» внесет вклад в энергобезопасность Турции», — сказал турецкий министр.

По его словам, деятельность АЭС рассчитана на 60 лет, что позволит снизить ущерб окружающей среде и покроет 10 процентов потребностей Турции в электроэнергии.

На АЭС после ввода в эксплуатацию на полную мощность будет трудоустроено 4 тысячи человек, отметил Донмез.

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