Глава Постоянной прививочной комиссии ФРГ STIKO Томас Мертенс назвал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» хорошим препаратом.

«Это хорошая вакцина, которая, предположительно, когда-нибудь будет допущена в ЕС. Российские ученые имеют очень большой опыт с прививками. «Спутник V» сконструирован умело», — сказал Мертенс в интервью газете Rheinische Post.

По его словам, как и в случае с препаратом компании Astrazeneca, российский препарат создан по векторному принципу на основе аденовируса.

«Но иначе, чем Astrazeneca, он использует два различных векторных вируса для первой и второй дозы. Это очень разумно, потому что таким образом можно предотвратить потенциальную потерю эффективности посредством иммунного ответа на векторы», — сказал Мертенс.

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