Военные Израиля задержали имама мечети «Аль-Акса» шейха Икриме Сабри.

Об этом сообщил один из членов семьи шейха, пожелавший остаться неназванным.

По его словам, военнослужащие задержали Сабри в ходе рейда в районе Эс-Сувване в оккупированном Восточном Иерусалиме.

«Шейх Сабри задержан без предъявления каких-либо постановлений суда или прокуратуры», — сообщил источник, отметив, что имам «Аль-Аксы» доставлен в полицейский участок Russian Compound (Аль-Маскубийя) в Западном Иерусалиме.

Накануне Шейх Икриме Сабри призвал палестинцев собраться в «Аль-Аксе» по случаю Мирадж Кандили (Ночи вознесения пророка Мухаммеда), передает «Анадолу».

Ранее силы безопасности Израиля не раз задерживали имама. Шейху Сабри неоднократно запрещали посещение одной из святынь ислама — мечети «Аль-Акса».

Minval.az