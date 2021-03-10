Французские военнослужащие впервые в истории страны приступили к учениям в космосе — AsterX, названные в честь французского спутника, запущенного в 1965 году. Об этом сообщила газета Les Echos.

По данным статьи, во время учений специалисты проверят возможности реагирования соответствующих подразделений на потенциально опасные события. Например, обнаружение в космосе спутников-шпионов или же угрожающих объектов.

Глава командования Космических сил Франции Мишель Фридлинг заявил, что учения являются неким «тест-стрессом для систем». Также он отметил, что они являются первыми не только для французской армии, но и для всего ЕС.

Minval.az